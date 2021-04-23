العراق: التعاقد على 4.5 مليون جرعة إضافية من لقاح فايزر المضاد لكورونا
بغداد - (أ ش أ):
أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الجمعة، التعاقد مع شركة "فايزر" لتوريد أكثر من 4 ملايين جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا.
وذكرت الوزارة - في بيان أوردته قناة السومرية نيوز - "إن وزير الصحة حسن التميمي أكد التعاقد على أربعة ملايين ونصف جرعة إضافية من اللقاح مع شركة فايزر".
يشار إلى أن هناك ثلاثة لقاحات موجودة في العراق معتمدة لدى منافذ وزارة الصحة وهي (فايزر وسينوفارم وأسترازينكيا).
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