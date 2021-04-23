مسؤول أمني سعودي: 75% من المخدرات تأتي من لبنان

الرياض - (د ب أ):

كشف المتحدث الرسمي لمكافحة المخدرات السعودية، النقيب محمد النجيدي، اليوم الجمعة، عن أسباب منع وزارة الداخلية دخول الخضراوات والفاكهة اللبنانية، مشيرا إلى أن نسبة المضبوطات الواردة من لبنان بلغت أكثر 75% من إجمالي الضبطيات.

وقال النقيب النجيدي في تصريحات لقناة الإخبارية السعودية اليوم الجمعة: "تمكنا من كشف مخطط لشبكة جريمة منظمة تمتهن تهريب المخدرات".

وأضاف "قرار المنع جاء بعد سلسلة مستمرة من التهريبات من الجمهورية اللبنانية". مشيرا إلى أن "قرار المنع جاء بعد سلسلة مستمرة من الضربات الاستباقية من وزارة الداخلية، لمحاولات التهريب بكميات ضخمة من المخدرات، وهذا القرار يأتي من أجل حفظ أمن المملكة من خطر المخدرات".

وتابع: "استهدفت المملكة بمحاولات تهريب بأكثر من 60 مليون قرص إمفيتامين مخدر، كانت مخبأة في تلك الشحنات والبضائع القادمة من لبنان وهذا الرقم كبير جدًا ويكشف مدى الاستهداف المتعمد لأمن المملكة ويتجاوز مفهوم الحالات الفردية، فهو جريمة منظمة تستهدف الأمن الوطني السعودي".

وقررت المملكة العربية السعودية منع دخول إرساليات الخضراوات والفواكه اللبنانية إلى المملكة أو العبور من خلال أراضيها، ابتداء من الساعة التاسعة صباحا من بعد غد الأحد.

ويستمر القرار لحين تقديم السلطات اللبنانية المعنية ضمانات كافية وموثوقة لاتخاذهم الإجراءات اللازمة لإيقاف عمليات التهريب الممنهجة ضد المملكة، كما ستستمر وزارة الداخلية (بالاشتراك مع الجهات المعنية)، في متابعة ورصد الإرساليات الأخرى القادمة من الجمهورية اللبنانية، للنظر في مدى الحاجة إلى اتخاذ إجراءات مماثلة تجاه تلك الإرساليات.