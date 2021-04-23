البرلمان العربي يدعو الصوماليين للحوار بهدف التوصل إلى توافق حول الانتخابات

04:26 م الجمعة 23 أبريل 2021
البرلمان العربي يدعو الصوماليين للحوار بهدف التوصل إلى توافق حول الانتخابات

عادل بن عبدالرحمن العسومي

القاهرة - أ ش أ

دعا رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي الأطراف في الجمهورية الصومالية الفيدرالية إلى الانخراط البنَّاء والجاد في حوار وطني شامل بهدف التوصل إلى توافق حول الانتخابات الوطنية، والعمل على إتمام وإنجاح هذا الاستحقاق السياسي والدستوري الهام في ظل أجواء هادئة، على نحو يعزز الأمن والاستقرار في جمهورية الصومال.

وأكد رئيس البرلمان العربي أن التمسك بالحوار السياسي بين الحكومة الصومالية الفيدرالية وحكومات الولايات الإقليمية المختلفة والأطراف الصومالية الأخرى، هو الخيار الوحيد الذي يمكن من خلاله التوصل إلى اتفاق حول المشكلات والعقبات التي تواجه التحضير للانتخابات العامة في البلاد، داعياً الدول العربية إلى الوقوف بجانب الصومال ومساندته في تجاوز التحديات الراهنة، ودعم جهوده من أجل وضع البلاد على طريق السلام والتقدم والازدهار.

وجدد العسومي التأكيد على الموقف الثابت للبرلمان العربي بشأن دعم ومساندة كافة الجهود التي تهدف إلى تحقيق التوافق الوطني الشامل في جمهورية الصومال، وتعزيز أمنه واستقراره على كافة المستويات.

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