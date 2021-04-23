وزيرة خارجية ليبيا تعلن: بدأنا حوارًا مع تركيا

01:58 م الجمعة 23 أبريل 2021
وزيرة خارجية ليبيا تعلن: بدأنا حوارًا مع تركيا

وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش

(وكالات):

أعلنت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش من روما، اليوم الجمعة، أن بلادها بدأت حوارا مع تركيا، مؤكدة استعداد أنقرة للمحادثات.

وخلال جلسة استماع مع لجنة الشؤون الخارجية بمقر مجلس النواب الإيطالي، في قصر "مونتي تشيتوريو" في روما، أضافت المنقوش أن "حكومة الوحدة الوطنية الليبية بقيادة رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة بدأت حوارا مع تركيا، وقد لاحظت استعداد أنقرة لبدء المباحثات والمفاوضات".

وشددت المنقوش، على أن ليبيا حازمة في الوقت نفسه في نواياها، وتطلب من جميع الدول أن تكون متعاونة من أجل إخراج القوات الأجنبية من الأراضي الليبية"، مؤكدة أن "الأمر يشكل أولوية بالنسبة لليبيا، لأن أمننا يعتمد على انسحاب القوات الأجنبية"، وفق ما نقلت عنها وكالة "آكي" الإيطالية.

وأكدت المنقوش "أننا ندرك أن المسألة لا يمكن حلها بين عشية وضحاها، لكننا واثقون استنادا للاستعداد الذي لاحظناه".

وكانت المنقوش التقت نظيرها الإيطالي لويجي دي مايو، الذي أكد أن "إعادة فتح الطريق الساحلي وخروج المرتزقة من ليبيا هو أولوية بالنسبة لبلاده".

بدوره أكد وزير الدفاع الإيطالي لورينزو غويريني، أن تعزيز التعاون المدني والعسكري مع ليبيا يعد أولوية استراتيجية بالنسبة إلى إيطاليا، وذلك خلال لقائه وزيرة خارجية ليبيا.

ووصلت الوزيرة الليبية أمس إلى إيطاليا في زيارة تستغرق يومين هي الأولى لها لدولة أوروبية.

نجلاء المنقوش وزيرة الخارجية الليبية تركيا مجلس النواب الإيطالي عبد الحميد الدبيبة

الخبر التالى:

الأردن يدين التضييق على الفلسطينيين في القدس الشرقية
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 219774

    عدد المصابين

  • 165348

    عدد المتعافين

  • 12914

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 145298809

    عدد المصابين

  • 123285811

    عدد المتعافين

  • 3083923

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:ارتفاع مؤقت لمدة يوم.. الأرصاد توجه تحذيرا للمواطنين بشأن درجات الحرارة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا