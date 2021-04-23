الصحف السعودية تشيد بدور المملكة الريادي فى مواجهة التغير المناخي

الرياض - أ ش أ

سلطت الصحف السعودية، اليوم الجمعة، الضوء على دور المملكة الفعال في مواجهة التغير المناخي، ودورها الريادي على المستوى العالمي والإقليمي والمحلي، وامتدادا لجهودها في هذا المجال ما أطلقه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مؤخرا في إطار مبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر.

فمن جانبها، ذكرت صحيفة "اليوم" افتتاحيتها - بعنوان (قمة المناخ.. والدور الرائد) - إن قوة الدول ومكانتها الإقليمية والعالمية شأن يرصد بحجم التأثير الذي يكون لها في مختلف القضايا وقدرتها على المشاركة والمبادرة في إيجاد الحلول لكافة التحديات والسعودية دولة تسابق أفعالها أى أقوال وأنها محور الاستقرار والتنمية لجيرانها وحلفائها وللإنسانية.

وأضافت أن رئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وفد المملكة رفيع المستوى في «قمة القادة حول المناخ» يأتي امتدادا للجهود العالمية لمواجهة تحديات التغير المناخي والتقليل من آثاره.

وأشارت الصحيفة أن مشاركة خادم الحرمين الـشريفين تأتي تأكيدا لـدور المملكة الـريادي على المستوى العالمي والإقليمي والمحلي في مواجهة التغير المناخي وامتدادا لجهودها في هذا المجال، وعلى رأسها ما أطلقه ولي العهد مؤخرا في إطار مبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر.

ومن جانبها، ذكرت صحيفة "البلاد" في افتتاحيتها - تحت عنوان ( دور ريادي للمملكة ) - "جهود المملكة متواصلة لحماية البيئة، وتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والاجتماعي، إذ تشاطر دول العالم فيما تواجهه من تحديات بيئية متنامية نتيجة للتزايد السكاني وتسارع الوتيرة الصناعية والاقتصادية والعمرانية والزراعية، لذلك تسعى جاهدة للحد من مسببات التغير المناخي، والوفاء بالتزامها بالمعايير، والاتفاقيات الدولية في هذا الإطار.

وبينت أن حديث خادم الحرمين الشريفين خلال قمة القادة حول المناخ يؤكد اهتمام المملكة بإيجاد حل شامل لمواجهة تحديات التغير المناخي، وذلك عبر التعاون الدولي وبمنهجية شاملة تراعي مختلف الظروف التنموية حول العالم.

وقالت أن التأييد الدولي لمبادرات المملكة، يأتي تأكيدا على دورها الريادي تجاه القضايا الدولية المشتركة، من بينها تحديات التغير المناخي التي تشغل العالم بأسره، فيما تهتم السعودية وتلتزم بالتعاون لمكافحته لإيجاد بيئة أفضل للأجيال القادمة.