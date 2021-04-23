البرازيل تسجل 45 ألفا و178 إصابة جديدة بفيروس كورونا

08:35 ص الجمعة 23 أبريل 2021
البرازيل تسجل 45 ألفا و178 إصابة جديدة بفيروس كورونا

فيروس كورونا

برازيليا-(أ ش أ):

ذكرت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أنه تم تسجيل 45 ألفا و178 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البرازيل، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 14 مليونا و167 ألفا و973 حالة.

وأفادت الجامعة - حسبما نشرت على موقعها الالكتروني اليوم الجمعة - بأنه تم تسجيل 2027 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 383 ألفا و502 حالة.

وأشارت الجامعة إلى أن عدد الأشخاص الذين تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا بشكل كامل في البرازيل بلغ 9 ملايين و140 ألفا و452 شخصا.

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Asha
فيروس كورونا البرازيل كوفيد 19
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