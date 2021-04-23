السودان يلغي إنشاء سدين على النيل شمالي البلاد

04:02 ص الجمعة 23 أبريل 2021
السودان يلغي إنشاء سدين على النيل شمالي البلاد

عبد الله حمدوك

ألغى رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك قرارات إنشاء سدي دال وكجبار شمالي البلاد، استجابة للأهالي الرافضين إقامة هذه المشاريع التي أقرها نظام الرئيس المعزول عمر البشير.

وطلب حمدوك، أثناء خاطبه للأهالي في منطقة النوبة، بإخضاع المشاريع الكبرى على نهر النيل لدراسات اقتصادية واجتماعية وبيئية، تكون فيها المجتمعات المحلية "شريكًا أصيلاً في القرار وفي الاستفادة من عوائد المشاريع". وقال إن "مناطق شمال السودان عانت من التهميش مثل بقية مناطق البلاد".

يزور حمدوك الولاية الشمالية على رأس وفد وزاري رفيع، بعد زيارة امتدت ليومين لولاية نهر النيل.

ونص اتفاق "مسار الشمال" المضمن في اتفاق السلام الموقع بين الحكومة وتنظيمات "الجبهة الثورية" في أكتوبر 2020، على "إلغاء إقامة سدي دال وكجبار".

وظل الأهالي في مناطق النوبة شمالي البلاد، يناهضون قرارات إنشاء السدود، لخشيتهم من التهجير وضياع الإرث الحضاري الذي تزخر به تلك الجهات. وأقام الأهالي بمنطقة كدنتكار نصبًا تذكاريًا لـ4 أشخاص اغتيلوا على يد قوى الأمن أثناء احتجاجات على سد "كجبار" في يونيو عام 2007.​

عبد الله حمدوك السودان مجلس الوزراء السوداني عمر البشير
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