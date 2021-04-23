غرق زورق على متنه 130 مهاجرًا قبالة سواحل ليبيا

وكالات:

أعلنت منظمة "إس أو إس ميديتيرانيه" غير الحكومية رصد غرق زورق مطاطي انقلب رأسًا على عقب قبالة السواحل الليبية. بينما سجلت مشاهد لجثث طافية في المياه إلى جانبه. وكان على متنه 130 مهاجرًا.

قالت المنظمة الأوروبية إنّها تلقّت الثلاثاء بلاغًا من "آلارم فون"، الهيئة التطوّعية التي تدير "خطًا ساخنًا" لعمليات الإنقاذ في البحر المتوسط، بشأن مهاجرين يعانون من مصاعب ووجود 3 قوارب في المياه الدولية قبالة ليبيا.

وأوضحت "إس أو إس ميديتيرانيه" أنّه على الإثر توجّهت سفينة الإنقاذ التابعة لها "أوشن فايكينغ" بالإضافة إلى سفينتي شحن أخريين إلى المنطقة وسط طقس عاصف وصل فيه ارتفاع الموج إلى ستة أمتار. حيث تمكنت إحدى سفينتي الشحن من رصد 3 جثث قبل أن تعثر وكالة فرونتكس الأوروبية لمراقبة الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي على حطام الزورق المطاطي.

وقالت لويرزا ألبيرا منسّقة البحث والإنقاذ على متن أوشن فايكينغ في بيان إنّه "منذ وصولنا إلى مكان الحادث اليوم، لم نعثر على أي ناجين في حين تمكنّا من رؤية ما لا يقلّ عن عشر جثث بالقرب من حطام" الزورق.

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة قالتا الأسبوع الماضي إنّ 41 شخصًا على الأقلّ، من بينهم طفل، لقوا حتفهم قبالة السواحل التونسية بعد غرق قارب كان على متنه مهاجرون أفارقة يحاولون الوصول إلى أوروبا.​