الأمن العراقي: لا خسائر بشرية جراء سقوط صواريخ بمحيط مطار بغداد الدولي

12:56 ص الجمعة 23 أبريل 2021
الأمن العراقي: لا خسائر بشرية جراء سقوط صواريخ بمحيط مطار بغداد الدولي

مطار بغداد الدولي

بغداد - (أ ش أ):

أكدت خلية الإعلام الأمني العراقي عدم وجود أية خسائر بشرية، جراء حادثة سقوط صواريخ بمحيط مطار بغداد الدولي.

وأوضحت الخلية في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية مساء اليوم الخميس أن ثلاثة صواريخ سقطت على محيط مطار بغداد الدولي من أصل ثماني صواريخ، حيث سقط الصاروخ الأول قرب سجن الكرخ المركزي، والثاني قرب أكاديمية جهاز مكافحة الإرهاب في ساحة فارغة، فيما سقط الصاروخ الثالث قرب مقر أحد أفواج التدخل السريع.

وأشارت إلى أنه "بالتزامن مع العمليات الاستباقية التي تنفذها القوات الأمنية ضد عناصر تنظيم (داعش) الإرهابي في مختلف المناطق، تحاول الجماعات الخارجة عن القانون إشغال القوات الأمنية بجبهات أخرى من خلال إطلاق الصواريخ على المناطق التي تضم قوات عراقية".

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Asha
الأمن العراقي بغداد العراق سقوط صواريخ مطار بغداد الدولي
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