الكويت: 11 حالة وفاة و1459 إصابة بكورونا ليصل إجمالي الإصابات 262766

11:47 م الخميس 22 أبريل 2021
الكويت: 11 حالة وفاة و1459 إصابة بكورونا ليصل إجمالي الإصابات 262766

فيروس كورونا في الكويت

الكويت - (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الخميس تسجيل 1439 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 262 ألفا و 766 حالة إصابة بينما تم تسجيل 11 حالة وفاة اليوم بسبب كورونا ليصل إجمالي حالات الوفيات إلى 1493

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في البيان الصحفي اليومي إن جميع الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها بالمرض "مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن أسباب العدوى وفحص المخالطين لها".

وأوضح أن عدد الحالات في العناية المركزة 229 حالة تتلقى الرعاية الصحية .

وعن حالات الشفاء، قال السند أنه تم تسجيل 1414 حالة شفاء من المصابين بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 245 ألفا و 824 حالة.

فيروس كورونا في الكويت الكويت فيروس كورونا وفيات كورونا كوفيد19

الخبر التالى:

الكرملين: محادثات بوتين ولوكاشينكو ركزت على تعزيز التعاون الاقتصادي
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 218902

    عدد المصابين

  • 164803

    عدد المتعافين

  • 12866

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 143502501

    عدد المصابين

  • 121868664

    عدد المتعافين

  • 3055735

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:أمطار ورياح تبدأ بعد ساعات.. تعرف على الظواهر الجوية من الجمعة حتى الأربعاء

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا