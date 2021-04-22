الإمارات وإسرائيل توقعان اتفاقية تعاون لمكافحة الأوبئة والتدريب الطبي

11:44 م الخميس 22 أبريل 2021
الإمارات وإسرائيل توقعان اتفاقية تعاون لمكافحة الأوبئة والتدريب الطبي

الإمارات وإسرائيل

أبوظبي- (د ب أ):

أعلنت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، اليوم الخميس، توقيعها اتفاقية تعاون مع وزارة الصحة الإسرائيلية، لتعزيز جودة قطاع الرعاية الصحية في كلا البلدين.

وتشمل الاتفاقية التي وقعها يولي أدلشتاين، وزير الصحة الإسرائيلي، والدكتور يوسف السركال، مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، مجالات التعاون لمكافحة الأوبئة، وتعزيز الأمن الإلكتروني وحماية البيانات الصحية، إضافة إلى التدريبات الطبية، ومجالات الإبداع والذكاء الاصطناعي.

وقال السركال في بيان إن هذه الاتفاقية من شأنها أن تعزز حماية البيانات الصحية للمرضى والتبادل البحثي بين الدولتين، مضيفا "الإمارات وإسرائيل أثبتتا براعتهما الفائقة في مجال الرعاية الصحية إذ تعتبر برامج التطعيم ضد فيروس كوفيد-19 في الدولتين ضمن الأسرع والأكفأ عالميا".

وأضاف "من الطبيعي أن تعزز الدولتان تعاونهما التقني نظرا لكونهما الأكثر تفوقا في مجال التكنولوجيا في منطقة الشرق الأوسط".

وأعرب عن ثقته في أن يسهم التعاون "في دعم الجهود الدولية لمكافحة الجائحة وإيجاد حلول إبداعية للتحديات الناشئة التي تواجه القطاع الصحي، مؤكدًا أن الإمارات وإسرائيل "سيسعيان لتسهيل زيارات الخبراء المتبادلة وتأسيس مشروعات اقتصادية وصحية كبرى إضافة إلى تعزيز التعاون بين المؤسسات الطبية".

وكانت دولة الإمارات ودولة إسرائيل وقعتا معاهدة سلام في شهر سبتمبر الماضي وبموجبها أسست الدولتان علاقات دبلوماسية مباشرة.

ووقع البلدان على عدد من الاتفاقيات الثنائية والمشروعات المشتركة بما في ذلك إعفاء مواطنيهما من الحصول على تأشيرة دخول إلى إسرائيل والإمارات.

الإمارات وإسرائيل مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية مكافحة الأوبئة أبوظبي

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