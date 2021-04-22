فلسطين تستنكر "تحريض" المستوطنين الإسرائيليين على قتل العرب

10:48 م الخميس 22 أبريل 2021
فلسطين تستنكر "تحريض" المستوطنين الإسرائيليين على قتل العرب

الرئيس الفلسطيني محمود عباس

رام الله - (د ب أ):

عبرت الرئاسة الفلسطينية مساء الخميس، عن إدانتها واستنكارها الشديدين لـ "تحريض" المستوطنين والجماعات اليمينية الإسرائيلية على قتل العرب.

وشجبت الرئاسة في بيان صحفي ممارسات المستوطنين "بحماية الجيش وشرطة الاحتلال الإسرائيلي، وما يقومون به من ملاحقات لأبناء شعبنا، الأمر الذي أدى إلى مواجهات في شوارع وأزقة القدس".

وحملت الرئاسة الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية "المسؤولية كاملة عن هذا التدهور الخطير" في ظل ما يشهده شرق القدس من مواجهات بين الشرطة الإسرائيلية وفلسطينيين.

وأكدت الرئاسة أن "القدس الشرقية هي عاصمة دولة فلسطين، وهي خط أحمر"، داعية المجتمع الدولي إلى حماية الفلسطينيين في القدس من "بطش المستوطنين واعتداءاتهم الإجرامية".

وتظاهر عشرات المستوطنين مساء اليوم بدعوة من منظمة "لهافا" الاستيطانية في منطقة باب العامود في مدينة القدس وسط هتافات (الموت للعرب).

وذكرت مصادر فلسطينية أن سبعة فلسطينيين على الاقل أصيبوا خلال مواجهات مع الشرطة الإسرائيلية وسط أجواء متوترة.

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