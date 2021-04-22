مصر تدين الهجوم الارهابي بفندق بجنوب غربي باكستان

10:35 م الخميس 22 أبريل 2021
مصر تدين الهجوم الارهابي بفندق بجنوب غربي باكستان

وزارة الخارجية المصرية

القاهرة - (أش أ):

أعربت جمهورية مصر العربية، اليوم الخميس، عن بالغ إدانتها للهجوم الإرهابي الذي استهدف فندق بمقاطعة "كويتا" جنوب غربي باكستان، وأسفر عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة ما لا يقل عن 12 آخرين.

وتقدمت مصر، حكومةً وشعبًا - فى بيان لوزارة الخارجية - بخالص التعازي إلى حكومة وشعب جمهورية باكستان الإسلامية، وأسر ضحايا العملية الإرهابية الغاشمة، متمنية سرعة الشفاء للمُصابين.

وشددت مصر على وقوفها مع باكستان في هذا الظرف الأليم، مؤكدة مجددًا على تضامنها مع باكستان الصديقة من أجل مكافحة ظاهرة الإرهاب والعنف والتطرف بكافة أشكالها وصورها.

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