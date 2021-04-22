إعطاء أكثر من 10 ملايين جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا في الإمارات

09:28 م الخميس 22 أبريل 2021
إعطاء أكثر من 10 ملايين جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا في الإمارات

لقاحات كورونا

دبي - (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة بالإمارات أن عدد جرعات اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد التي تم تقديمها للمواطنين والمقيمين في الدولة منذ انطلاق الحملة الوطنية للقاح تجاوز الـ 10 ملايين جرعة.

وقال بيان للوزارة اليوم الخميس: "يأتي تحقيق هذا الإنجاز ليعكس نجاح الحملة الوطنية والوعي المجتمعي بأهمية أهدافها ودورها الرئيسي في الوصول إلى تحقيق المناعة المجتمعية والتعافي من الجائحة.

وتابعت: "يؤكد هذا الإنجاز الثقة في سلامة وفاعلية اللقاحات التي سارعت الدولة بتوفيرها بشكل مجاني لكافة أفراد المجتمع وسط إقبال كبير على تلقيها".

وقال عبدالرحمن العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع: "الحملة الوطنية للتطعيم ضد الوباء تتواصل في مختلف مناطق الدولة وسط ثقتنا بالوعي المجتمعي بأهمية الحصول على اللقاح الذي سيقودنا في نهاية المطاف إلى التعافي من آثار الجائحة".

ولفت إلى أن الدولة توفر أربعة لقاحات كوفيد-19 وجميعها متوافرة لكافة فئات المجتمع وفي مختلف مناطق الدولة بشكل مجاني ونؤكد على سلامتها وفاعليتها الكبيرة.

وكانت الإمارات أعلنت إطلاق حملتها الوطنية للقاح كوفيد -19 في نهاية شهر ديسمبر الماضي.

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