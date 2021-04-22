فرنسا تعلن تجاوز ذروة الموجة الثالثة من فيروس "كورونا"

باريس - (أ ش أ):

أعلن رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس أن بلاده تجاوزت ذروة الموجة الثالثة من وباء فيروس كورونا المستجد، وهو ما يبدو واضحا في انخفاض انتشار العدوى طيلة 10 أيام.

وقال كاستيكس، في تصريحات نقلتها قناة "فرانس 24" مساء اليوم الخميس، إن فرنسا بلغت أيضا ذروة حالات العلاج في المستشفيات.

وكانت الحكومة الفرنسية قد أعلنت عزمها فرض قيود جديدة على دخول المسافرين من الهند لمكافحة الطفرة الجديدة من فيروس كورونا.

وفي هذا الصدد، قال المتحدث باسم الحكومة، جابرييل أتال، إن فرنسا سترفع الحظر المفروض على السفر الداخلي كما هو مخطط في 3 مايو المقبل، لكنها ستُبقِي على حظر التجول الليلي، والمطبق الآن من الساعة 7 مساء حتى الساعة 6 صباحا.