فرنسا تعلن تجاوز ذروة الموجة الثالثة من فيروس "كورونا"

09:21 م الخميس 22 أبريل 2021
فرنسا تعلن تجاوز ذروة الموجة الثالثة من فيروس "كورونا"

فيروس كورونا في فرنسا

باريس - (أ ش أ):

أعلن رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس أن بلاده تجاوزت ذروة الموجة الثالثة من وباء فيروس كورونا المستجد، وهو ما يبدو واضحا في انخفاض انتشار العدوى طيلة 10 أيام.

وقال كاستيكس، في تصريحات نقلتها قناة "فرانس 24" مساء اليوم الخميس، إن فرنسا بلغت أيضا ذروة حالات العلاج في المستشفيات.

وكانت الحكومة الفرنسية قد أعلنت عزمها فرض قيود جديدة على دخول المسافرين من الهند لمكافحة الطفرة الجديدة من فيروس كورونا.

وفي هذا الصدد، قال المتحدث باسم الحكومة، جابرييل أتال، إن فرنسا سترفع الحظر المفروض على السفر الداخلي كما هو مخطط في 3 مايو المقبل، لكنها ستُبقِي على حظر التجول الليلي، والمطبق الآن من الساعة 7 مساء حتى الساعة 6 صباحا.

هذا المحتوى من

فيروس كورونا في فرنسا فرنسا الموجة الثالثة من كورونا جان كاستيكس رئيس الوزراء الفرنسي

الخبر التالى:

إعطاء أكثر من 10 ملايين جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا في الإمارات
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 218902

    عدد المصابين

  • 164803

    عدد المتعافين

  • 12866

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 143502501

    عدد المصابين

  • 121868664

    عدد المتعافين

  • 3055735

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:أمطار ورياح تبدأ بعد ساعات.. تعرف على الظواهر الجوية من الجمعة حتى الأربعاء

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا