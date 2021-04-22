البنتاجون: القوات الأمريكية تبدأ شحن معداتها استعدادا للانسحاب من أفغانستان

09:19 م الخميس 22 أبريل 2021
البنتاجون: القوات الأمريكية تبدأ شحن معداتها استعدادا للانسحاب من أفغانستان

البنتاجون

واشنطن - (أ ش أ):

أفاد مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) بأن الجيش الأمريكي بدأ في شحن معدات وإنهاء عقود مع مقدمي خدمة محليين قبيل بدء المرحلة الأخيرة من انسحابه العسكري من أفغانستان في الأول من مايو المقبل.

وأضاف المسئول حسبما أفادت قناة (الحرة) الأمريكية، اليوم الخميس، أنه بالرغم من أن الاستعدادات جارية، إلا أن القوات لن تبدأ الرحيل قبل عدة أسابيع، مشيرا إلى أنه لن يكون هناك خفضا لأعداد القوات حتى يتم إغلاق القواعد المتبقية.

وكانت هناك مؤشرات على أنه يمكن استكمال الانسحاب قبل 11 سبتمبر، في الذكرى الـ20 لهجمات تنظيم القاعدة على الولايات المتحدة، والتي تسببت في الغزو الأمريكي لأفغانستان.

ويعد الانسحاب الأمريكي من أفغانستان في عهد الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن، ختاما لأطول حرب خاضتها الولايات المتحدة بعد عمليات عسكرية استمرت 20 عاما.

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