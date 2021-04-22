الخارجية: رسالة السيسي إلى نظيره التونسي تتعلق بتطورات ملف سد النهضة

القاهرة - (أ ش أ):

سلم وزير الخارجية سامح شكري اليوم الخميس رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى نظيره التونسي قيس سعيد رئيس جمهورية تونس الشقيقة، تتناول آخر تطورات ملف سد النهضة وموقف مصر تجاهها، وذلك من منطلق حرص مصر على التنسيق مع تونس الشقيقة في ظل ما يجمع البلديّن من روابط وثيقة وعضوية تونس غير الدائمة بمجلس الأمن.

وصرح المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية السفير احمد حافظ بأن شكرى استهل المقابلة بالإعراب عن التقدير لزيارته الأخيرة إلى مصر والتي شهدت مباحثات متميزة على نحو يُسهِم في مواصلة الارتقاء بالعلاقات التاريخية بين البلدين إلى آفاق أوسع.

وأوضح أن الوزير ثمن التصريحات التي أدلى بها الرئيس قيس سعيد، خلال زيارته الأخيرة إلى مصر بأن تونس لن تقبل بالمساس بالأمن المائي لمصر وأن موقف مصر من قضايا المياه هو ذاته الموقف التونسي.

وأشار متحدث الخارجية إلى أن شكري حرص - كذلك - على تقديم عرض واف للرئيس التونسي حول ما دار في إجتماعات كينشاسا يوميّ 4 و5 إبريل الجاري بشأن سد النهضة، مبرزاً موقف مصر خلال هذه الاجتماعات وما أظهرته من إرادة صادقة أملاً في أن تؤدي إلى إطلاق مسار تفاوضي جاد يُسفر عن اتفاق قانوني مُلزم حول ملء وتشغيل سد النهضة، بما يحفظ حقوق الدول الثلاث ويحقق مصالحها المشتركة ويعزز الأمن والسلم الإقليمي.

وأشار المتحدث إلى أن المقابلة تناولت - أيضاً - العلاقات الثنائية المتميزة بين مصر وتونس، حيث أعرب وزير الخارجية عن تطلُع مصر إلى مواصلة دفع التعاون الثنائي مع تونس في شتى المجالات.