بايدن يعتزم الاعتراف بمجازر الأتراك ضد الأرمن كـ"إبادة جماعية"

09:16 م الخميس 22 أبريل 2021
بايدن يعتزم الاعتراف بمجازر الأتراك ضد الأرمن كـ"إبادة جماعية"

جو بايدن

واشنطن - (أ ش أ):

كشفت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية- نقلا عن مسؤولين أمريكيين- أن الرئيس جو بايدن يعتزم الإعلان رسمياً أن المجازر التي تعرض لها الأرمن في أوائل القرن العشرين شكّلت "إبادة جماعية"، وهي خطوة نادرة من شأنها أن تزيد من تأجيج التوتر في العلاقات بين واشنطن وأنقرة.

ونقلت الصحيفة- في سياق تقرير نشرته على موقعها الالكتروني اليوم الخميس- عن المسؤولين بدون الكشف عن هوياتهم، قولهم إنه "من المتوقع أن يصف بايدن ترحيل الأرمن وتجويعهم ومجازرهم على أيدي الأتراك العثمانيين بداية من عام 1915 بأنها إبادة جماعية".

وأضافت أنه من المقرر أن يأتي هذا الإعلان في إطار بيان سنوي يتزامن مع يوم الذكرى بعد غد السبت.

وقال المسؤولون إنه لم يتم اتخاذ أي قرارات نهائية أو إحاطات إعلامية، وأن بايدن قد يختار إصدار البيان الرمزي دون وصف عمليات القتل بأنها إبادة جماعية، كما حدث مع الرؤساء الآخرين.

ووفقا للصحيفة الأمريكية، تنفي تركيا أن تكون عمليات القتل قد شكّلت إبادة جماعية، قائلة إن الأرمن انتفضوا ضد الحكومة.

ونقلت (وول ستريت جورنال) عن تصريح وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو أمس الأول، قوله إن إعلان بايدن لن يؤدي إلا إلى الإضرار بالعلاقات.

ولم يدلِ متحدث باسم السفارة التركية في واشنطن بأي تعليق على الفور.

هذا المحتوى من

Asha
جو بايدن مجازر الأتراك إبادة جماعية

الخبر التالى:

الخارجية: رسالة السيسي إلى نظيره التونسي تتعلق بتطورات ملف سد النهضة
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 218902

    عدد المصابين

  • 164803

    عدد المتعافين

  • 12866

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 143502501

    عدد المصابين

  • 121868664

    عدد المتعافين

  • 3055735

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:أمطار ورياح تبدأ بعد ساعات.. تعرف على الظواهر الجوية من الجمعة حتى الأربعاء

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا