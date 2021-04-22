البابا فرانسيس يعد بزيارة لبنان عند توفر الظروف الملائمة

08:16 م الخميس 22 أبريل 2021
البابا فرانسيس يعد بزيارة لبنان عند توفر الظروف الملائمة

البابا فرانسيس

الفاتيكان- (بي بي سي):

التقى اليوم البابا فرنسيس في مقابلة خاصة رئيس وزراء لبنان المكلف سعد الحريري. وأكد البابا خلال اللقاء الذي استمر ثلاثين دقيقة تقريبا مجدَّدا قربه من الشعب اللبناني الذي يعيش مرحلة صعبة جدا، وتتميز بعدم اليقين. وذكر القوى السياسية بمسؤوليتها إذ عليها الالتزام بشكل عاجل لصالح الأمة.

وأكد البابا فرنسيس مجدَّدا رغبته في زيارة لبنان إن توفرت الظروف لذلك، وأعرب عن الرجاء أن يعود لبنان بمساعدة الجماعة الدولية ليجسد قوة الأرز.

وشرح الحريري للبابا المشاكل التي يعاني منها لبنان وطلب منه تقديم المساعدة.

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