تظاهرة نسائية في الكويت بعد مقتل مواطنة على يد صاحب سوابق

الكويت - (د ب أ):

نظمت مجموعة من النساء الكويتيات اليوم الخميس وقفة احتجاجية في ساحة الإرادة تحت عنوان "من التالية"، تنديدا بمقتل مواطنة على يد مواطن كويتي عرف بسوابقه الإجرامية.

وطالبت الوقفة الاحتجاجية التي تم تنظيمها في ساحة الإرادة اليوم، بتشديد العقوبة على جرائم قتل النساء وسن تشريعات جديدة وعقوبات مغلظة بحق الجناة.

واختطف الجاني المواطنة "فرح أكبر" الثلاثاء الماضي واتجه إلى جهة غير معلومة ثم سدد لها طعنات نافذة في صدرها أودت بحياتها.

ونقلت صحيفة "الأنباء" الكويتية اليوم الخميس على موقعها الالكتروني عن مصدر وصفته بـ"المطلع" على التحقيقات الجارية مع المتهم في جريمة القتل التي وقعت أمس الأول الثلاثاء، قوله إنه لم تتم إحالة الموقوف للنيابة، لافتا إلى أن ذلك سيتم بعد الانتهاء من إجراءات التحقيق كليا، والتي تستغرق ما بين يوم إلى يومين.

وطبقا للمصدر، فقد ادعى المتهم أن المجني عليها طعنت نفسها بسكين، إلا أنه اعترف لاحقا بطعنها بسكين نتيجة غضبه، بالإضافة إلى رفضها التنازل عن قضاياها ضده.

ووفق الصحيفة، اعترف الجاني أيضا بوضع جهاز تتبع عبر الأقمار الاصطناعية في مركبة الضحية حتى رصدها يوم الواقعة في ضاحية صباح السالم.