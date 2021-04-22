السودان يدعو الاتحاد الأوروبي لدفع مفاوضات سد النهضة
الخرطوم - (أ ش أ):
دعا وزير الري والموارد المائية السوداني الدكتور ياسر عباس، الاتحاد الأوروبي إلى دعم موقف السودان الداعي لتعزيز آلية التفاوض وتوسيع مظلة الوسطاء، والعمل على إقناع أطراف محادثات سد النهضة (السودان واثيوبيا ومصر) للعودة إلى طاولة المفاوضات.
وبحث وزير الري السوداني مع سفير الاتحاد الأوروبي المقيم بالخرطوم روبرت فان دين دول، آخر تطورات مفاوضات سد النهضة والعقبات التي تقف في طريق استئنافها والوصول إلى حل مرض للاطراف الثلاثة.
كما تطرق الاجتماع للعلاقات الثنائية، وأبدى الدبلوماسي الاوروبي، موافقته المبدئية على تقديم الدعم الفني وبناء القدرات لوزارة الرى والموارد المائية عبر اتفاق مع الحكومة الانتقالية والاتحاد الأوروبي.
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