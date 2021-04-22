بوتين يؤكد استعداد روسيا للتعاون مع ألمانيا في محاربة فيروس كورونا

06:28 م الخميس 22 أبريل 2021
بوتين يؤكد استعداد روسيا للتعاون مع ألمانيا في محاربة فيروس كورونا

فلاديمير بوتين

موسكو - (أ ش أ):

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استعداد موسكو للتعاون مع الشركاء الألمان في سبيل محاربة تفشي فيروس كورونا المستجد، بما يشمل تنظيم إمدادات اللقاحات وإنتاجها بشكل مشترك.

وذكر الكرملين في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم)، اليوم الخميس، أن بوتين بحث خلال اتصال هاتفي مع رئيس وزراء ولاية ساكسونيا الألمانية ميشائيل كرتشمار، الذي وصل موسكو في زيارة رسمية، أفق تطوير العلاقات بين البلدين، والدور المهم الذي تلعبه في هذه المسألة الروابط بين البلدين على مستوى الأقاليم.

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