جونز هوبكنز: إجمالي إصابات كورونا حول العالم يبلغ 144 مليونا و25 ألفا و288 حالة
واشنطن - (أ ش أ):
أعلنت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية أن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم ارتفع إلى 144 مليونا و25 ألفا و288 حالة.
وأفادت الجامعة - حسبما نشرت على موقعها الإلكتروني اليوم الخميس - بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 3 ملايين و62 ألفا و87 حالة.
كما أشارت الجامعة إلى أن عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس حول العالم بلغ 82 مليونا و570 ألفا و488 شخصا.
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كورونا.. لحظة بلحظة
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218902
عدد المصابين
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عدد المتعافين
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كورونا فى العالم
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143502501
عدد المصابين
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121868664
عدد المتعافين
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3055735
عدد الوفيات
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