جونز هوبكنز: إجمالي إصابات كورونا حول العالم يبلغ 144 مليونا و25 ألفا و288 حالة

واشنطن - (أ ش أ):

أعلنت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية أن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم ارتفع إلى 144 مليونا و25 ألفا و288 حالة.

وأفادت الجامعة - حسبما نشرت على موقعها الإلكتروني اليوم الخميس - بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 3 ملايين و62 ألفا و87 حالة.

كما أشارت الجامعة إلى أن عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس حول العالم بلغ 82 مليونا و570 ألفا و488 شخصا.