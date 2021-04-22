جونز هوبكنز: إجمالي إصابات كورونا حول العالم يبلغ 144 مليونا و25 ألفا و288 حالة

06:20 م الخميس 22 أبريل 2021
جونز هوبكنز: إجمالي إصابات كورونا حول العالم يبلغ 144 مليونا و25 ألفا و288 حالة

فيروس كورونا

واشنطن - (أ ش أ):

أعلنت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية أن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم ارتفع إلى 144 مليونا و25 ألفا و288 حالة.

وأفادت الجامعة - حسبما نشرت على موقعها الإلكتروني اليوم الخميس - بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 3 ملايين و62 ألفا و87 حالة.

كما أشارت الجامعة إلى أن عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس حول العالم بلغ 82 مليونا و570 ألفا و488 شخصا.

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