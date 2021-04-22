الرئيس الموريتاني يتوجه إلى تشاد لحضور جنازة رئيسها

05:21 م الخميس 22 أبريل 2021
الرئيس الموريتاني يتوجه إلى تشاد لحضور جنازة رئيسها

الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني

نواكشوط- (د ب ):

توجه الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني اليوم الخميس بلاده إلى تشاد للمشاركة في تشييع جنازة الرئيس إدريس ديبي إتنو الذي قتل في معارك مع المتمردين .

وموريتانيا عضو مؤسس لمجموعة دول الساحل الخمس وسلم رئيسها محمد ولد الشيخ الغزواني قبل ثلاثة أشهر الرئاسة الدورية للمجموعة للرئيس التشادي الراحل إدريس ديبي. وتضم المجموعة موريتانيا وتشاد والنيجر ومالي وبوركينا فاسو.

محمد ولد الشيخ الغزواني الرئيس الموريتاني موريتانيا نواكشوط

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