أمريكا: زيادة إصابات كورونا بنسبة 2ر0% في 24 ساعة
نيويورك- (د ب أ):
أفادت بيانات لجامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء بأن حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة سجلت زيادة بنسبة 2ر0% خلال 24 ساعة حتى الساعة 0607 صباح اليوم الخميس بتوقيت نيويورك، ليصل العدد الإجمالي إلى 9ر31 مليون حالة.
وجاءت الزيادة على المستوى الوطني مماثلة لمتوسط الزيادة اليومية المسجلة الأسبوع الماضي، وهو 2ر0%.
وتم تسجيل أكبر عدد من الإصابات المؤكدة حتى الآن في ولاية كاليفورنيا، بواقع 73ر3 مليون حالة، بارتفاع طفيف عن التوقيت نفسه في اليوم السابق.
كما شهدت ولاية ميشيجان زيادة بنسبة 4ر1% في عدد الإصابات مقارنة بالوقت نفسه أمس، ليصل إجمالي الإصابات بها إلى 895 ألفا و445 حالة.
وشهدت ولاية ميشيجان أيضا أعلى عدد من الوفيات المرتبطة بالوباء في الــ 24 ساعة الماضية، حيث سجلت 134 حالة وفاة .
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