الأمم المتحدة: الملايين في ميانمار مهددون بخطر الجوع

يانجون- (د ب أ):

بعد وقوع الانقلاب العسكري في ميانمار، يواجه ملايين الأشخاص خطر الجوع في الدولة التي تعاني من أزمة، بحسب إحصاءات الأمم المتحدة.

وأعلن برنامج الغذاء العالمي اليوم الخميس، أن هناك ما يصل إلى 4ر3 مليون شخص في الدولة التي يبلغ تعدادها السكاني 54 مليون نسمة، قد لا يكون لديهم ما يكفيهم من الطعام في الأشهر الست المقبلة، بالإضافة إلى 8ر2 مليون شخص كانوا يعانون بالفعل من انعدام الأمن الغذائي قبل وقوع الانقلاب.

ومن جانبه، قال ستيفن أندرسون، المدير الإقليمي لبرنامج الغذاء العالمي: "هناك المزيد والمزيد من المواطنين الفقراء الذين فقدوا وظائفهم، وصاروا غير قادرين على تحمل تكاليف الغذاء"، مضيفا: "مطلوب استجابة منسقة الآن للتخفيف من المعاناة ومنع التدهور المقلق في الأمن الغذائي".

وتعاني ميانمار من الفوضى بصورة أعمق منذ وقوع الانقلاب العسكري في مطلع فبراير الماضي. وقد تم اليوم الخميس تنظيم احتجاجات على مستوى البلاد من جديد ضد المجلس العسكري.