التشيك تقرر خفض عدد أعضاء البعثة الدبلوماسية الروسية لديها ردا على موسكو

موسكو – براج- (أ ش أ):

أعلنت وزارة الخارجية التشيكية اليوم الخميس خفض تشكيل السفارة الروسية في براج إلى نفس مستوى البعثة الدبلوماسية التشيكية في موسكو.

وقال وزير الخارجية التشيكي جاكوب كولهانيك - في تصريح نقلته وكالة الأنباء الروسية (سبوتنيك) - إن "رد فعل روسيا كان غير كاف على أفعالنا، وطرد 20 من دبلوماسيينا من موسكو".

وأضاف "إن الجانب الروسي لم يتجاوب مع مطلبنا - بخصوص إعادة الدبلوماسيين التشيكيين إلى موسكو - لذا قررنا - وفقًا للمادة 11 من اتفاقية فيينا - تقليص حجم السفارة الروسية في براج بنفس عدد موظفي السفارة التشيكية في موسكو"، مشيرا إلى أنه "لدى الجانب الروسي وقت لمغادرة الدبلوماسيين حتى نهاية مايو".