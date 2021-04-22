التشيك تقرر خفض عدد أعضاء البعثة الدبلوماسية الروسية لديها ردا على موسكو

04:23 م الخميس 22 أبريل 2021
التشيك تقرر خفض عدد أعضاء البعثة الدبلوماسية الروسية لديها ردا على موسكو

وزير خارجية التشيك لوبومير زوراليك

موسكو – براج- (أ ش أ):

أعلنت وزارة الخارجية التشيكية اليوم الخميس خفض تشكيل السفارة الروسية في براج إلى نفس مستوى البعثة الدبلوماسية التشيكية في موسكو.

وقال وزير الخارجية التشيكي جاكوب كولهانيك - في تصريح نقلته وكالة الأنباء الروسية (سبوتنيك) - إن "رد فعل روسيا كان غير كاف على أفعالنا، وطرد 20 من دبلوماسيينا من موسكو".

وأضاف "إن الجانب الروسي لم يتجاوب مع مطلبنا - بخصوص إعادة الدبلوماسيين التشيكيين إلى موسكو - لذا قررنا - وفقًا للمادة 11 من اتفاقية فيينا - تقليص حجم السفارة الروسية في براج بنفس عدد موظفي السفارة التشيكية في موسكو"، مشيرا إلى أنه "لدى الجانب الروسي وقت لمغادرة الدبلوماسيين حتى نهاية مايو".

هذا المحتوى من

خارجية التشيك السفارة الروسية موسكو

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