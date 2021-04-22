طالبان: الرئيس الأفغاني يدعوها للمشاركة في بناء البلاد بعد انسحاب القوات الأجنبية

04:16 م الخميس 22 أبريل 2021
طالبان: الرئيس الأفغاني يدعوها للمشاركة في بناء البلاد بعد انسحاب القوات الأجنبية

الرئيس الأفغاني أشرف غني

كابول- (بي بي سي):

دعا الرئيس الأفغاني أشرف غني، حركة طالبان إلى التكاتف و المشاركة في بناء البلاد بعد انسحاب القوات الأجنبية، وأضاف إن أسباب الحرب لن تعود موجودة.

وسافر وزير الخارجية الأفغاني إلى تركيا للمشاركة في اجتماع ثلاثي يضم تركيا وباكستان يبدأ يوم غد الجمعة لبحث جهود استئناف محادثات السلام.

وبحسب وزارة الخارجية التركية، سيناقش المشاركون، إضافة إلى تطورات عملية السلام في أفغانستان، التعاون بين الدول الثلاث في قضايا الأمن والطاقة والهجرة غير النظامية.

ومن المقرر أن يعقد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو لقاءات ثنائية مع نظيريه الأفغاني والباكستاني.

وأعلن الثلاثاء، وزير الخارجية التركي، تأجيل مؤتمر إسطنبول بشأن أفغانستان من 24 أبريل الجاري، إلى ما بعد شهر رمضان.

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت انسحاب قواتها من أفغانستان بحلول الحادي عشر من سبتمبر.

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