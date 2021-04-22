قمة المناخ: الصين تتعهد بالسيطرة الصارمة على محطات توليد الطاقة بالفحم
واشنطن- (د ب ا):
تعهد الرئيس الصيني شي جين بينج بممارسة السيطرة الصارمة على محطات الطاقة التي تعمل بالفحم والحد من استخدامه خلال الأعوام المقبل، وذلك ضمن أهداف الصين لمواجهة التغير المناخي.
وقال في تصريحات بقمة أزمة المناخ المنعقدة افتراضيا، وتستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية" سنسيطر بصورة صارمة على مشاريع توليد الطاقة بالفحم".
وأضاف" سوف نحد من زيادة استهلاك الوقود على مدار خمسة أعوام"، موضحا " بعد ذلك سوف نعمل على تقليله خلال الخمسة أعوام التالية التي تبدأ عام 2025".
وأكد على تعهده بأن الصين تهدف للوصول لقمة الانبعاثات قبل عام 2030، وأن تحقق الحيادية الكربونية قبل عام 2060.
وقال" هذا يتطلب عملا شاقا استثنائيا".
الخبر التالى:عواقب رحيل ديبي في المنطقة غير واضحة لكنها تثير قلقا
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
218902
عدد المصابين
-
164803
عدد المتعافين
-
12866
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
143502501
عدد المصابين
-
121868664
عدد المتعافين
-
3055735
عدد الوفيات
إعلان