نائب رئيس المفوضية الأوروبية يرحب بالإعلان الأمريكي عن خفض الانبعاثات
بروكسل- (د ب ا):
رحب نائب رئيس المفوضية الاوروبية فرانس تيمرمانز بتعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن بخفض الانبعاثات بواقع النصف بحلول عام 2030.
وقال تيمرمانز، المسؤول أيضا عن شؤون المناخ ، في تغريدة عبر تويتر"هدف خفض الانبعاثات الجديد بنسبة تصل إلى 52% يمثل دلالة جيدة على التزام أمريكا نحو اتخاذ إجراء لمواجهة التغير المناخي ودفعة مرحب بها للزخم الدولي. إنه عقد حاسم: نحن في حاجة لجميع الدول في هذا السابق نحو الصفر".
ومن المتوقع أن تتحدث رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين في وقت لاحق من اليوم. وقد وافقت الكتلة الأوروبية قبل القمة على خفض الانبعاثات بنسبة 55% بحلول 2030، مقارنة بمستويات 1990.
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