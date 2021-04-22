إندونيسيا: طاقم الغواصة المفقودة لديهم أكسجين يكفي حتى السبت

وكالات:

قال مسؤولو دفاع بإندونيسيا، الخميس، إن البحارة على متن غواصة إندونيسية مفقودة لديهم أكسجين يكفي حتى يوم السبت، بينما لا يزال البحث عن الغواصة مستمراً.

ولم تظهر أي مؤشرات على مكان الغواصة "كيه.آر.آي نانجالا – 402" وأفراد طاقمها البالغ عددهم 53 فرداً حتى بعد ظهر الخميس، حيث لا تزال عملية البحث والإنقاذ مستمرة في أحوال جوية مستقرة.

وقال يودو مارجونو، رئيس أركان البحرية، إنه سيكون هناك ما يكفي من الأكسجين للبحارة حتى السبت، مشيراً إلى أنه تم التأكد من صلاحية الغواصة للإبحار.وذكر خلال مؤتمر صحفي، أنها "كانت مستعدة للقتال"، بحسب وكالة رويترز.

أدلى مارجونو بهذه التصريحات في المؤتمر المشترك مع رئيس أركان الجيش الإندونيسي ووزير الدفاع برابوو سوبيانتو في بالي، بعد فقد الغواصة التي يبلغ عمرها 44 عاماً أثناء القيام بتدريبات شمالي الجزيرة.



وذكرت وزارة الدفاع أن الغواصة التي تزن 1395 طنا شيدت في ألمانيا عام 1977 وانضمت للأسطول الإندونيسي في 1981، وخضعت لصيانة استغرقت عامين انتهت في 2012 في كوريا الجنوبية.

وأقر برابوو بأنه «من الضروري تحديث معداتنا الدفاعية على نحو أسرع»، لكنه لم يشر إلى أي مشكلات في الغواصة.

وقال مسؤولون إن البحث الجوي أسفر عن اكتشاف بقعة نفط بالقرب من موقع الغواصة الأصلي، وتم نشر سفينتين تابعتين للبحرية مزودتين بأجهزة كشف عن الموجات الصوتية للمساهمة في البحث.

وقال قائد الجيش هادي تجاهجانتو، في رسالة نصية لـرويترز، أمس الأربعاء، إن الاتصالات انقطعت مع الغواصة في الساعة 4:30 صباحاً، وإن عملية البحث مستمرة على بعد 96 كيلومتراً قبالة سواحل بالي.

وذكرت البحرية أن بقعة النفط قد تشير إلى أن الغواصة تعرضت لضرر أو قد تكون إشارة من الطاقم.