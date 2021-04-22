أول سيدة تتلقّح ضد كورونا في العالم تحث على الحصول على الجرعة الثانية

02:41 م الخميس 22 أبريل 2021
أول سيدة تتلقّح ضد كورونا في العالم تحث على الحصول على الجرعة الثانية

البريطانية ماجي كينان

لندن- (د ب ا):

حثت أول سيدة في العالم تحصل على لقاح فيروس كورونا الجميع على الحصول على الجرعة الثانية من اللقاح.

وتحدثت ماجي كينان، التي حصلت على أول جرعة من لقاح فايزر/بيونتيك في ديسمبر الماضي، والآن حصلت على الجرعتين، مع المدير التنفيذي لخدمة الصحة الوطنية في انجلترا سيمون ستيفينز والعاملين في مجال الرعاية الصحية عبر تطبيق زووم لمحادثات الفيديو.

وخلال المحادثة، التي اجتمعت فيها ماجي بالممرضة التي قامت بإعطائها اللقاح، أعربت عن شعورها بالفخر لكونها أول شخص في العالم يحظى بالحماية من فيروس كورونا.

وقالت ماجي (91 عاما): "أطلب من الجميع أن يذهبوا ويحصلوا على اللقاح لأنه أفضل شيئ فعلته. أتمنى أن يتقدم الجميع للحصول على اللقاح".

وأضاف ستيفنز أن خدمة الرعاية الصحية ترصد تقدم المرضى " بأعداد قياسية " للحصول على الجرعات الثانية من لقاح أكسفورد/ استرازينيكا.

ويأتي ذلك بعد رصد حالات جلطات دموية نادرة عقب تلقى أشخاص لقاح أكسفورد/ استرازينيكا.

وغيرت الهيئة المعنية باللقاحات في بريطانيا من توصيتها بالنسبة لمن يحصلوا على لقاح استرازينيكا كإجراء احترازي لتقصره على من يبلغون من العمر 30 عاما أو أكثر، ولكن أضافت أنه لا يوجد بيانات كافية تظهر أن الجلطات ناتجة عن اللقاح.

وقد حصل أكثر من 33 مليون شخص في بريطانيا على الجرعة الأولى من اللقاح، في حين حصل أكثر من 7ر10 مليون على الجرعتين.

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