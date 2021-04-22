لبنان يؤكد ضرورة المحافظة على استقرار وأمن المنطقة الحدودية مع إسرائيل

بيروت- (د ب أ):

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، الخميس، أهمية المحافظة على الاستقرار والأمن في المنطقة الحدودية مع إسرائيل جنوب البلاد.

وذكرت الرئاسة اللبنانية ، في بيان صحفي اليوم ، أن ذلك جاء خلال استقبال الرئيس عون اليوم في قصر بعبدا، قائد القوات الدولية في الجنوب (يونيفيل) الجنرال ستيفان دل كول ، وعرض معه الوضع في الجنوب وعمل القوات الدولية بالتنسيق مع الجيش اللبناني.

وجدد عون، خلال اللقاء، "تأكيد التزام لبنان بالقرار 1701 وأهمية المحافظة على الاستقرار والأمن في المنطقة الحدودية"، لافتا إلى "استمرار الخروقات الإسرائيلية برا وبحرا وجوا".

وشدد على التنسيق الدائم مع قيادة الجيش في المهمات التي تتولاها "يونيفيل" والإجراءات التي تتخذها، وعلى أهمية تعزيز العلاقات مع الأهالي والبلديات والهيئات المحلية.

وحيا عون ذكرى ضحايا مجزرة قانا التي وقعت في 18 نيسان/أبريل 1996، مشيدا بـ "الجهود التي تقوم بها القوات الدولية، قيادة وضباطا وعسكريين، والمساعدات التي تقدمها في إزالة الألغام، وغيرها من المهمات التي تتولاها مع الجيش اللبناني المنتشر في منطقة العمليات الدولية".

يذكر أن " يونيفل" نشأت بموجب قرارين صادرين من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 19 مارس 1978، لتأكيد الانسحاب الإسرائيلي من لبنان، واستعادة السلام والأمن الدوليين، ومساعدة الحكومة اللبنانية علي استعادة سلطتها الفعلية في المنطقة.

وفي أعقاب النزاع في يوليو 2006، عزز مجلس الأمن، من خلال قراره 1701، ولاية يونيفيل وقدراتها وأسند إليها مهاما إضافيه في شكل وثيق مع القوات المسلحة اللبنانية في جنوب لبنان.