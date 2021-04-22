روسيا: لقاح "سبوتنيك في" قد يحصل على موافقة الصحة العالمية في مايو

11:46 ص الخميس 22 أبريل 2021
روسيا: لقاح "سبوتنيك في" قد يحصل على موافقة الصحة العالمية في مايو

لقاح سبوتنيك

موسكو- أ ش أ:

قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي فيرشينين إن منظمة الصحة العالمية قد تجيز اللقاح الروسي "سبوتنيك في" المضاد لفيروس كوفيد-19 خلال أسابيع قليلة بعد انتهاء أعمال بعثة المنظمة المقررة في شهر مايو المقبل.

وقال فيرشينين، عقب لقائه مع المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس في جنيف، الخميس: "لقد تحدثنا معه عن احتمال اتخاذ هذا القرار بعد انتهاء أعمال بعثتين، إحداهما تتواجد في روسيا بالفعل، والأخرى تصل في شهر مايو القادم"، مشيرا إلى أن هذا قد يحدث خلال الأسابيع القادمة، بحسب وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية

وأضاف فيرشينين: "سيكون هذا تأكيدًا جادًا على صحة وضرورة وفعالية لقاحنا، نحن أبرمنا بالفعل اتفاقيات مع أكثر من 60 دولة واتفقنا مع عشرات الدول الأخرى على الإنتاج المحلي للقاحنا"، موضحا أنه بعد الموافقة على مثل هذه المواصفات مع منظمة الصحة العالمية سيكون الطلب على اللقاح الروسي كبيرا جدا في العالم.

وأشار إلى أن العمل مع منظمة الصحة العالمية يسير بالتوازي مع زيادة إنتاج اللقاح الروسي، وفي غضون شهر ستسمح القدرات بإنتاج عشرات الملايين من جرعات اللقاحمعربا عن استعداد بلاده لتقديم "سبوتنيك في" بعد إقراره من منظمة الصحة العالمية لتطعيم موظفي منظمة الأمم المتحدة ضد كوفيد-19.

هذا المحتوى من

Asha
سيرجي فيرشينين موسكو روسيا لقاح سبوتنيك منظمة الصحة العالمية

الخبر التالى:

بايدن يكشف هدف واشنطن "الطموح" في قمة دعا إليها حول المناخ
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 218902

    عدد المصابين

  • 164803

    عدد المتعافين

  • 12866

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 143502501

    عدد المصابين

  • 121868664

    عدد المتعافين

  • 3055735

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:وزير التعليم يحسم الجدل بشأن موعد امتحانات أبريل لسنوات النقل

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا