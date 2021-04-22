السفير الأمريكي يغادر موسكو إلى واشنطن للتشاور

موسكو- (د ب أ):

غادر السفير الأمريكي لدى روسيا جون سوليفان، الخميس، على متن رحلة جوية متوجهة إلى لندن في طريقه إلى واشنطن، حسبما نقلت وكالة "تاس" الروسية عن مصدر وصفته بالمطلع.

وفي وقت سابق أعلن سوليفان أنه سيعود إلى الولايات المتحدة هذا الأسبوع للتشاور، وسط تفاقم أزمة العلاقات بين موسكو وواشنطن.

كان الرئيس الأمريكي جو بايدن، طرد الأسبوع الماضي عشرة دبلوماسيين روس وفرض عقوبات كبيرة على الاقتصاد الروسي، كوسيلة لمعاقبة الكرملين على مزاعم بالتدخل في الانتخابات والتورط في خرق إلكتروني كبير.

وردت روسيا بالمثل، وأمرت بمغادرة عشرة دبلوماسيين أمريكيين البلاد، وفرضت حظرا على دخول ثمانية مسؤولين أمريكيين حاليين وسابقين، كما اقترحت عودة سوليفان إلى واشنطن للتشاور مع الإدارة.