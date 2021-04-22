فيروس كورونا: العراق يتجاوز مليون إصابة

بغداد- (بي بي سي):

تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا في العراق مليون إصابة، وهي الحصيلة الأعلى في العالم العربي.

ووصل عدد الوفيات خلال الـ24 ساعة الماضية إلى 38. وأشارت وزارة الصحة إلى أنها تجري 40 ألف فحص يوميا، وهو رقم صغير بالنظر إلى عدد السكان ومساحة البلاد. ويعاني العراق من نقص في التجهيزات الطبية اللازمة لرعاية المرضى داخل المستشفيات أو في المنازل.

لكن حملة التلقيح نجحت إلى حد ما، فقد تسلمت بغداد نحو 650 ألف جرعة من لقاحات مختلفة، أغلبها عبر برنامج كوفاكس الدولي الذي يهدف إلى توزيع منصف للقاح.

وتلقى حتى يوم أمس حوالي 270 ألف عراقي جرعة لقاح واحدة على الأقل، وفق وزارة الصحة التي تجري حملة توعية لإقناع السكان بتلقي اللقاح في ظل تشكيك واسع في نجاعتها وإحجام المواطنين عن وضع الكمامة.