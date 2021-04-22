فيروس كورونا: العراق يتجاوز مليون إصابة

11:29 ص الخميس 22 أبريل 2021
فيروس كورونا: العراق يتجاوز مليون إصابة

أرشيفية

بغداد- (بي بي سي):

تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا في العراق مليون إصابة، وهي الحصيلة الأعلى في العالم العربي.

ووصل عدد الوفيات خلال الـ24 ساعة الماضية إلى 38. وأشارت وزارة الصحة إلى أنها تجري 40 ألف فحص يوميا، وهو رقم صغير بالنظر إلى عدد السكان ومساحة البلاد. ويعاني العراق من نقص في التجهيزات الطبية اللازمة لرعاية المرضى داخل المستشفيات أو في المنازل.

لكن حملة التلقيح نجحت إلى حد ما، فقد تسلمت بغداد نحو 650 ألف جرعة من لقاحات مختلفة، أغلبها عبر برنامج كوفاكس الدولي الذي يهدف إلى توزيع منصف للقاح.

وتلقى حتى يوم أمس حوالي 270 ألف عراقي جرعة لقاح واحدة على الأقل، وفق وزارة الصحة التي تجري حملة توعية لإقناع السكان بتلقي اللقاح في ظل تشكيك واسع في نجاعتها وإحجام المواطنين عن وضع الكمامة.

فيروس كورونا بغداد العراق وزارة الصحة : العراق يتجاوز مليون إصابة لقاح فيروس كورونا

الخبر التالى:

ليبرمان عن إطلاق صاروخ سوري على إسرائيل: قوة الردع سحقت نتنياهو
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 218902

    عدد المصابين

  • 164803

    عدد المتعافين

  • 12866

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 143502501

    عدد المصابين

  • 121868664

    عدد المتعافين

  • 3055735

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:وزير التعليم يحسم الجدل بشأن موعد امتحانات أبريل لسنوات النقل

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا