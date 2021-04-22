صحيفة إماراتية: ليبيا جزء من أمن مصر القومي

أبوظبي- أ ش أ:

سلطت صحيفة "الخليج" الإماراتية، الخميس، الضوء على زيارة رئيس الحكومة مصطفى مدبولي برفقة عدد كبير من الوزراء إلى ليبيا بهدف دعمها ومساعدتها على تحقيق مخرجات خارطة الطريق التي تعهدت السلطة الليبية تنفيذها.

وتحت عنوان "مصر في ليبيا"، قالت الصحيفة إن ليبيا تشكل العمق الغربي لمصر، وبالمفهوم الاستراتيجي تعتبر جزءاً من أمنها القومي بحكم التواصل الجغرافي والتاريخي والاجتماعي بينهما، و لأن العلاقات بين البلدين تحتم أن تظل مصر حاضرة في المشهد الليبي نظراً لانعكاس الأوضاع الليبية على الأوضاع في مصر، فتأتي زيارة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي مع 11 وزيراً إلى طرابلس، لتشكل علامة فارقة في العمل السياسي، ووعياً بأهمية العلاقات مع هذا البلد الذي يتقاسم معه الحدود على طول أكثر 1100 كيلومتر، خصوصاً في ظل المرحلة الانتقالية التي تعيشها ليبيا .

وأكدت أن الوجود المصري في ليبيا وفي هذه الآونة بالذات مهم وأساسي حيث تحتاج ليبيا إلى كل الدعم والمساعدة لتحقيق مخرجات خارطة الطريق التي تعهدت السلطة الليبية تنفيذها، وصولاً إلى إجراء انتخابات عامة في 24 ديسمبر المقبل، وتدرك مصر جيدا الآن السياسة مثل الطبيعة تخشى الفراغ، فهي تتقدم بكل ثقلها من خلال زيارة رئيس الوزراء، تم خلالها التوقيع على 11 مذكرة تفاهم شملت مجالات الصحة، والعمل، والتأهيل، والقوة العاملة، والهجرة، والكهرباء، والاتصالات، والاستثمار، والبنى التحتية، كما تم الاتفاق على إعادة فتح السفارة المصرية في طرابلس والقنصلية العامة في بنغازي واستئناف الرحلات الجوية بين البلدين.