اتفاق روسي مع شركة مصرية على إنتاج ملايين الجرعات من لقاح "سبوتنيك في"

موسكو- (د ب أ):

أعلن الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، الخميس، الاتفاق مع شركة "مينافارم" المصرية على إنتاج أكثر من 40 مليون جرعة من اللقاح الروسي المضاد لفيروس كورونا "سبوتنيك في".

وقال الصندوق الروسي في بيان أوردته وكالة "سبوتنيك"، إن الطرفين يعتزمان البدء في نقل التكنولوجيا قريبا والبدء في الإنتاج في الربع الثالث من العام الجاري.

والاثنين الماضي، استقبلت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، السفير الروسي لدى مصر جيورجي بوريسينكو، لبحث سبل التعاون لتوفير لقاح "سبوتنيك في" الروسي المضاد لفيروس كورونا.

وأوضح خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، في بيان، أن الاجتماع تناول بحث فرص تصنيع اللقاح الروسي في مصر من خلال الشركات المصرية لضمان تلبية احتياجات مصر من اللقاحات وزيادة فرص الاستثمارات تمهيدا للتصدير للدول الأفريقية.

ويُعطى اللقاح الروسي الحاصل على موافقة هيئة الدواء المصرية على جرعتين بينهم 21 يومًا.