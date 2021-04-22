البحرية الإندونيسية: الغواصة المفقودة "على عمق 700 متر تحت الماء"

جاكرتا- (د ب أ):

أعلنت البحرية الإندونيسية اليوم الخميس أنها تعتقد أن غواصة عسكرية إندونيسية، كانت قد فقدت قبالة بالي وعلى متنها 53 شخصا، تقع على عمق 700 متر تحت الماء.

وفُقد الاتصال بالغواصة "كيه آر آي نانجالا-402" ألمانية الصنع على بعد حوالى 95 كيلومترا شمالي بالي في الساعات الأولى من صباح يوم الأربعاء خلال تدريبات على هجوم بالطوربيدات، وفقا لما ذكره مسؤولون.

وقال المتحدث باسم البحرية الأدميرال جوليوس ويدجوجونو: "نعتقد أنها على عمق 600 إلى 700 متر".

وأضاف: "إنها مصممة للغوص لأعماق تتراوح بين 250 و500 متر، وما بعد ذلك يعد خطيرا".

وقال ويدجوجونو إن خزان الوقود ربما تضرر بسبب ضغط المياه.

وقال إن أربع سفن تابعة للبحرية تشارك في البحث، وأن اثنتين أخريين- إحداهما من ماليزيا، في الطريق.

ولم يُعرف بعد مصير 53 من أفراد الطاقم.

وقالت وزارة الدفاع في ساعة متأخرة من أمس الأربعاء إن استطلاعا جويا نفذته طائرة مروحية رصد بقعة نفطية في الموقع الذي تم رصد الغواصة فيه لآخر مرة.

وقال وزير الدفاع السنغافوري إنج إنج هين إنه تم إرسال القطعة البحرية المتخصصة في إنقاذ الغواصات "إم في سويفت ريسكيو"، مع فريق طبي، بعد ظهر الأربعاء، بناء على طلب من البحرية الإندونيسية.

وقال في منشور على فيسبوك: "موقع عمليات البحث، بالقرب من بالي، يبعد أكثر من 1500 كيلومتر، والمياه عميقة، ولهذا تحركت القطعة بأسرع وقت ممكن".

وقال الجيش الإندونيسي إنه طلب أيضا مساعدة أستراليا.

وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية ماريز باين، لشبكة سكاي نيوز، إن بلادها تتحرك للمساعدة، لكنها قالت إن أستراليا تشغل غواصات تختلف بشدة عن تلك المفقودة.

ولدى الجيش الإندونيسي خمس غواصات، من بينها الغواصة المفقودة. وأعلن الجيش العام الماضي إن اثنتين من الغواصات خرجتا من الخدمة.