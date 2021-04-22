الجيش الإسرائيلي: صاروخ أرض جو أطلق من سورية تسبب في انفجارات قرب مفاعل ديمونة

02:44 ص الخميس 22 أبريل 2021
الجيش الإسرائيلي: صاروخ أرض جو أطلق من سورية تسبب في انفجارات قرب مفاعل ديمونة

أرشيفية

تل أبيب - (د ب أ):
ذكر الجيش الإسرائيلي ، صباح اليوم الخميس، أن صاروخا أرض- جو أطلق من سوريا حلق في المجال الجوي الإسرائيلي، مما تسبب في سماع دوي انفجارات بالقرب من مفاعل ديمونة النووي.

وكانت صحيفة جيروزاليم بوست العبرية ذكرت في وقت سابق أن صفارات الإنذار دوت في أبو قرينات بالقرب من ديمونة في جنوب إسرائيل.

وأفاد سكان من القرى المجاورة بأنهم سمعوا "انفجارات مدوية هزت المنازل".

كما أفاد سكان في وسط إسرائيل والقدس بأنهم سمعوا دوي انفجارات مدوية أيضا.

وقالت الصحيفة إن تقارير غير مؤكدة تحدثت عن أن الانفجارات ربما تكون نتيجة انطلاق بطارية صواريخ باتريوت ردا على صاروخ أطلق باتجاه إسرائيل.​

صاروخ أرض جو الجيش الإسرائيلي سوريا مفاعل ديمونة النووي

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