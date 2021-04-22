سانا: الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي بالصواريخ في ريف دمشق

02:41 ص الخميس 22 أبريل 2021
سانا: الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي بالصواريخ في ريف دمشق

أرشيفية

دمشق - (د ب أ):
أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس بأن الدفاعات الجوية للجيش السوري تصدت لـ"عدون إسرائيلي" في ريف دمشق.

وذكرت الوكالة أن إسرائيل شنت هجوما بالصواريخ في منطقة الضمير بريف دمشق ، دون الإشارة إلى الأهداف التي طالها القصف.​

الدفاعات الجوية السورية عدوان إسرائيلي ريف دمشق هجوم صاروخي

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