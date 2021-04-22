القبض على ألباني في إيطاليا يشتبه في تورطه في هجوم "نيس" الإرهابي عام 2016

02:03 ص الخميس 22 أبريل 2021
القبض على ألباني في إيطاليا يشتبه في تورطه في هجوم "نيس" الإرهابي عام 2016

الشرطة الإيطالية

روما - (د ب أ):
ذكرت الشرطة الإيطالية الأربعاء أنها ألقت القبض على شاب ألباني يشتبه في أنه شريك في هجوم نيس الإرهابي عام 2016 الذي راح ضحيته 86 قتيلا.

وأوضحت الشرطة أنه تم القبض على الشاب، الذي كانت هناك مذكرة اعتقال أوروبية بحقه، بالقرب من كاسيرتا شمال نابولي بفضل جهود منسقة بين السلطات الإيطالية والألبانية والفرنسية.

وقتل 86 شخصا في يوم الباستيل عام 2016، عندما قاد محمد لحويج بوهلال، تونسي المولد، شاحنة ليدهس حشدا كان يشاهد عرضا للألعاب النارية في نيس، بجنوب فرنسا.

وقُتل لحويج بوهلال برصاص اثنين من الشرطة حين طاردا شاحنته سيرا على الأقدام أثناء سيرها وسط الحشد.

وذكرت وسائل إعلام إيطالية أنه يشتبه في أن الشاب الألباني باع أسلحة للمهاجم.​

الشرطة الإيطالية هجوم نيس الإرهابي عملية اعتقال إيطاليا

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