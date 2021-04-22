الخارجية تكشف تفاصيل رسالة الرئيس السيسي إلى نظيره السنغالي
مصر - (أ ش أ)
سلم وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الأربعاء، رسالة من الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى ماكي سال رئيس جمهورية السنغال الشقيقة تناولت وضع ملف سد النهضة بجانب استعراض الموقف المصري من هذه القضية، أخذاً في الاعتبار الدور السنغالي الرائد على المستوى القاري وعضويتها الحالية في هيئة مكتب الاتحاد الأفريقي واختيارها لرئاسة الاتحاد العام المقبل.
صرح بذلك المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ، مشيرًا إلى أن وزير الخارجية قدّم عرضًا للرئيس السنغالي حول أهم ما دار في اجتماعات كينشاسا الأخيرة يومي ٤ و٥ إبريل الجاري، حيث أكد أن مصر تحلت خلالها بإرادة سياسية للعمل على إطلاق مسار تفاوضي جاد يسفر عن اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة يحفظ حقوق ومصالح الدول الثلاث.
وشدد شكري على تطلُع مصر إلى العمل مع مختلف الدول والأطراف المعنية من أجل حل هذه القضية على نحو يحول دون المساس بأمن واستقرار المنطقة.
كما أوضح المتحدث الرسمي أن اللقاء تطرق أيضًا إلى العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث أكد وزير الخارجية على اعتزاز مصر بالعلاقات الممتازة التي تجمعها بدولة السنغال الشقيقة، ولاسيما على مستوى القيادتيّن السياسيتيّن، وسعيها إلى تطويرها في شتى المجالات، بجانب استشراف آفاق جديدة للتعاون بين البلديّن ومواصلة التنسيق بينهما في مختلف المحافل وخاصةً فيما يتعلق بالقضايا والموضوعات التي تمس مصالح القارة الأفريقية.
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