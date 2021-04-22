وزير يمني يعلق على اعترافات قائد إيراني بدعم الحوثيين

12:27 ص الخميس 22 أبريل 2021
وزير يمني يعلق على اعترافات قائد إيراني بدعم الحوثيين

معمر الإرياني

وكالات

علق وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، على تصريحات مساعد قائد فيلق القدس الإيراني للشؤون الاقتصادية رستم قاسمي، مساء الأربعاء، التي اعترف خلالها بتقديم الحرس الثوري الإيراني السلاح لميليشيات الحوثي في اليمن وتدريب عناصرها.

وكتب الإرياني عبر حسابه على موقع "تويتر": "اعترافات قيادات النظام الإيراني الواضحة وآخرها تصريح مساعد قائد فيلق القدس المدعو رستم قاسمي، عن دور طهران في الانقلاب، وتقديمها دعماً عسكرياً لميليشيا الحوثي، وانخراطها في القتال إلى جانب الحوثيين على الأرض، انتهاك صارخ للقوانين والمواثيق الدولية، وتحدي سافر لإرادة المجتمع الدولي".

وأوضح أن التصريحات تعيد تسليط الضوء على الدور الإيراني المزعزع لأمن واستقرار اليمن، ومسؤوليته عن المأساة الإنسانية التي خلفتها الحرب، واستخدام طهران ميليشيا الحوثي أداة لتنفيذ أجندتها التوسعية وسياسات نشر الفوضى والإرهاب في المنطقة، وتهديد المصالح الدولية في البحر الأحمر وباب المندب.

وأكد أن المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي مطالبين بالنهوض بمسؤولياتهم وفق مواثيق ومبادئ الأمم المتحدة، والضغط على النظام الإيراني لوقف تدخلاته المزعزعة لأمن واستقرار اليمن والمنطقة، ودوره في تقويض الجهود التي تبذلها الدول الشقيقة والصديقة للتهدئة وحل الأزمة بطريقة سلمية.

وكان مساعد قائد فيلق القدس الإيراني للشؤون الاقتصادية رستم قاسمي، اعترف بوجود ضباط إيرانيين لدعم الحوثيين في اليمن.

معمر الإرياني وزير يمني الحوثيين اليمن

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