البعثة الأممية تعلق على اجتماع لجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا

طرابلس - (د ب أ)

عقد مساء أمس الأربعاء اجتماع افتراضي لكبار المسؤولين بلجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا بمشاركة المبعوث الخاص للأمم المتحدة، يان كوبيش، والرئيس المشارك سفير ألمانيا، كريستيان باك، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، وسفير ألمانيا في ليبيا أوليفر اوفتشا.

وبحسب بيان للبعثة الأممية، فقد رحب المشاركون باعتماد قراري مجلس الأمن 2570 و2571 لسنة 2021. وقالت البعثة، إن القرارين يعكسان أولويات اللجنة وأهدافها المشتركة، وحثت السلطات والمؤسسات الليبية على تنفيذهما بالكامل.

وجددت البعثة تأكيدها على أن المهمة الأساسية للسلطة التنفيذية المؤقتة وجميع المؤسسات والسلطات الليبية ذات الصلة هي ضمان إجراء الانتخابات الوطنية البرلمانية والرئاسية في 24 ديسمبر 2021 وفقًا لخارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي.

ورحبت البعثة باجتماع اللجنة القانونية المنبثقة عن الملتقى بتونس العاصمة في الفترة من 7 إلى 9 أبريل والنتائج التي خلص إليها هذا الاجتماع، ودعت مجلس النواب إلى توضيح وسنّ القاعدة الدستورية والإطار القانوني اللازم للانتخابات وذلك في موعد أقصاه 1 يوليو، حاثة إياه على الإسراع في اعتماد الميزانية الموحدة.

كما حثت البعثة الحكومة الليبية على اتخاذ خطوات جادة نحو نزع سلاح المجموعات المسلحة وتسريحها وإعادة إدماجها وكذلك جميع الأطراف المسلحة غير الحكومية ذات الصلة، وعلى معالجة الوضع الإنساني وزيادة تكثيف استجابتها لجائحة كورونا.

وأعربت البعثة عن قلقها بشأن تأثير النزاع على دول الجوار، بما في ذلك ما يتعلق بالتهديدات الناشئة عن النقل غير المشروع للأسلحة وتكديسها المزعزع للاستقرار، وسوء استخدامها، وتدفق المجموعات المسلحة والمرتزقة. وفقًا لنص بيانها.