الرئيس الموريتاني السابق يطلب إذنًا قضائيًا بالسفر لحضور مراسم تشييع رئيس تشاد

11:55 م الأربعاء 21 أبريل 2021
الرئيس الموريتاني السابق يطلب إذنًا قضائيًا بالسفر لحضور مراسم تشييع رئيس تشاد

الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز

نواكشوط - (د ب أ)

تقدم الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز اليوم الأربعاء إلى القضاء بطلب للحصول على إذن بالسفر إلى تشاد للمشاركة في مراسيم تشييع الرئيس تشادي إدريس دبي اتنو.

وفرض القضاء الموريتاني حظرًا بالسفر على الرئيس السابق ووجه له تهما بالفساد وغسل الأموال والإثراء غير المشروع وصادر جواز سفره ومنعه من الخروج من العاصمة نواكشوط.

وقال محمدن ولد اشدو محامي الرئيس السابق لـ (د.ب.أ) إن موكله تقدم بالطلب للسفر إلى تشاد لحضور مراسم تشييع صديقه وتقديم واجب العزاء لعائلته وللشعب تشادي.

والرئيس السابق صديق للرئيس التشادي إدريس ديبي وأسسا مجموعة دول الساحل في 2014 في العاصمة الموريتانية نواكشوط.

وغادر ولد عبد العزيز السلطة في 2019 بعد انتخابات رئاسية أوصلت صديقه محمد ولد الشيخ الغزواني إلى السلطة.

محمد ولد عبد العزيز الرئيس الموريتاني تشادي إدريس دبي اتنو القضاء الموريتاني غسل الأموال الإثراء غير المشروع

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