شكري يصل إلى السنغال ويسلم رسالة من السيسي إلى الرئيس ماكي سال
كتب- محمد صفوت:
وصل وزير الخارجية سامح شكري مساء اليوم الأربعاء إلى العاصمة السنغالية داكار، وذلك استمرارًا لجولة شكري، لعدد من دول أفريقيا لشرح مستجدات أزمة سد النهضة الإثيوبي.
وسلم شكري، رسالة من الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الرئيس السنغالي ماكي سال.
وقال السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية في تدوينة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "إن شكري وصل في وقت سابق من اليوم إلى داكار ضمن جولته الأفريقية الحالية التي تتضمن عددًا من الدول الأفريقية الشقيقة".
وتابع حافظ أن شكري حمل رسائل من الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى أشقائه رؤساء وقادة هذه الدول حول تطورات ملف سد النهضة والموقف المصري في هذا الشأن.
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