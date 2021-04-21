الأردن يسمح للمواطنين بالخروج لصلاة الجمعة
الأردن - (أ ش ا)
أصدر رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة، اليوم الأربعاء، بلاغا يُسمح بموجبه للمواطنين بالتجوال سيراً على الأقدام لمدة ساعة واحدة لأداء صلاة الجمعة، وفقا للبروتوكول الطبي المقرر من وزارة الصحة.
وذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، أن هذا البلاغ رقم (31) لعام 2021، والصادر بالاستناد لأحكام البند (ثامناً) من أمر الدفاع رقم ( 19) لسنة 2020، يقضي بتفويض وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية بتحديد وقت بدء ساعات التجوال وانتهائها.
ويسمح لرئيس الوزراء تعديل أحكام البلاغ 31 في ضوء الوضع الوبائي، بموجب بلاغات يصدرها لتلك الغاية، على أن تسري أحكام هذا البلاغ، اعتباراً من صباح يوم الجمعة الموافق 23 أبريل الجاري وحتى إشعار آخر.
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