الخارجية: رسالة السيسي إلى رئيس النيجر تتناول مستجدات أزمة سد النهضة

كتب- محمد صفوت:

سلم وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الأربعاء، رسالة من الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى محمد بازوم رئيس جمهورية النيجر الشقيقة تناولت آخر مستجدات ملف سد النهضة وموقف مصر إزاءها، وذلك في إطار حرص مصر على التشاور مع النيجر الشقيق في ضوء ما يجمعهما من علاقات متميزة وعضوية النيجر غير الدائمة حاليًا في مجلس الأمن ممثلةً عن القارة الأفريقية.

زطاء لقاء شكري مع رئيس النيجر في خامس محطات الجولة التي يقوم بها حاليًا لعدد من الدول الأفريقية، لشرح أخر مستجدات أزمة سد النهضة وتوضيح موقف مصر من تلك الأزمة.

وقال السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، في بيان مساء الأربعاء، إن شكري استهل المقابلة بنقل تهنئة الرئيس عبدالفتاح السيسي على تولي الرئيس بازوم مهام منصبه مطلع الشهر الجاري عقب فوزه في الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي جرت في النيجر.

وأوضح حافظ أن شكري حرص، في هذا السياق، على استعراض ما دار في اجتماعات كينشاسا الأخيرة، مبرزًا الإرادة السياسية الصادقة التي تحلت بها مصر خلال الاجتماعات أملاً في أن تسفر عن إطلاق مسار تفاوضي جاد يؤدي إلى اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة، يحفظ حقوق الدول الثلاث ويحقق مصالحهم المشتركة.

وأضاف أن المقابلة تناولت العلاقات الثنائية، حيث أشاد وزير الخارجية بالعلاقات الممتدة التي تجمع بين البلدين، معربًا عن تطلع مصر إلى تعزيز هذه العلاقات في شتى المجالات.