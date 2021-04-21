الاتحاد الأوروبي يخفف قواعد كورونا لمن تلقوا اللقاح

10:39 م الأربعاء 21 أبريل 2021
الاتحاد الأوروبي يخفف قواعد كورونا لمن تلقوا اللقاح

الاتحاد الأوروبي

بروكسل - (د ب أ)

قالت وكالة الاتحاد الأوروبي للوقاية من الأمراض، إن قواعد التباعد الاجتماعي ووضع الأقنعة الواقية يمكن تخفيفها لمن تلقوا التطعيم، مما يضيف إلى العلامات التي تشير إلى أن التسريع في وتيرة التلقيح ضد فيروس كورونا يمكن أن يمهد الطريق للعودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.

وقال المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها في مجموعة من الإرشادات المنشورة اليوم، إنه عندما يلتقي الأفراد الذين تم تطعيمهم بالكامل بأفراد آخرين تم تطعيمهم بالكامل، يمكن التخفيف من قواعد التباعد الاجتماعي وارتداء أقنعة الوجه.

كما يمكن تخفيف القواعد حتى عندما يلتقي أشخاص تلقوا التطعيم بآخرين لم يتلقوه بعد، طالما لا توجد عوامل خطر للإصابة بمرض خطير أو انخفاض فعالية اللقاح لدى أي شخص من الحاضرين.

ويرجع السبب في ذلك إلى انخفاض خطورة الإصابة بأعراض شديدة لدى من تلقوا اللقاحات، كما أن خطر الإصابة بالفيروس من شخص تم تطعيمه منخفض أيضا.

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